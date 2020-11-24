Москва, , 07:00 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин намерен через суд добиться компенсации морального ущерба в связи с рядом публикаций в СМИ, которые, как он считает, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе Останкинского суда Москвы.

Ответчиками по заявлению проходят несколько компаний — ООО «Неоход-медиа», ООО «Премьермедиаинвест» и АО «ИД «Аргументы недели» — которые взяли за основу публикацию из «Новых Известий» от 1 октября 2018 года. Рогозин просит суд признать распространённые сведения порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, обязать удалить сведения из интернета, а также взыскать моральный вред в размере 300 тыс. рублей — по 100 тыс. рублей с каждого.

В Роскосмосе отметили, что иск подан физическим лицом и напрямую не касается госкорпорации. Сам Рогозин на своей странице в Facebook написал, что «взысканные с клеветников суммы передаст в детский дом».

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