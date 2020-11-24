Петропавловск-Камчатский, , 07:00 — REGNUM Власти Камчатки из-за коронавируса отменили традиционную «губернаторскую ёлку» для детей и подростков, но рассчитывают восполнить её отсутствие другими праздничными мероприятиями. Об этом губернатор края Владимир Солодов 24 ноября сообщил журналистам.

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"Мы сейчас прорабатываем вопрос, как компенсировать отсутствие главного краевого праздника для детей. Мы точно создадим праздничное настроение на улицах, больше внимания этому будем уделять», — сказал губернатор, отметив, что уже в первой декаде декабря будет запущена «линейка мероприятий».

По его словам, во время открытия праздничных ёлок в микрорайонах города будут организованы разнообразные детские игровые программы на свежем воздухе с участием аниматоров, ростовых кукол и, конечно, Деда Мороза, Снегурочки и символа 2021 года.

«Думаю, детям будет очень интересно. Планируем ещё массу активностей в течение декабря, а также в новогодние праздники», — подчеркнул Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, красочные и сладкие подарки получат все дети, которые раньше попадали на губернаторскую ёлку, а также дети из многодетных семей, семьи с детьми-инвалидами.

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