Биробиджан, , 06:57 — REGNUM В Николаевском городском поселении возникла вспышка пневмонии. Одной из причин высокой заболеваемости власти Еврейской АО назвали соседство населённого пункта с Хабаровском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Более 100 пациентов в Николаевке проходят лечение от пневмонии. Отмечается, что у больных тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Власти региона держат ситуацию на контроле. В Николаевское городское поселение будет направлен заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

В районную больницу Николаевки доставлен новый флюорограф. Ведутся монтажные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за последнюю неделю заражение коронавирусом подтвердилось у 201 человека, справились с болезнь 276 жителей, один человек скончался от COVID-19.