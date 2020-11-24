Санкт-Петербург, , 07:00 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга пока не подтверждают предположения о скором переводе всех школьников города на дистанционное обучение из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

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Слухи о скором переходе на «удалёнку» появились после того, как СМИ стало известно о поиске комитетом по образованию Санкт-Петербурга подрядчика, который должен будет обеспечивать стабильную видеосвязь в период с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года по 679 адресам, совпадающим с адресами городских школ. Максимальная стоимость контракта — почти 45 млн рублей.

Журналистам «Комсомольской правды» в Смольном подтвердили, что речь идет именно о школах, однако обеспечение их надежной видеосвязью не означает обязательного перевода на «удалёнку».

"Речь идёт о возможности использования сервиса видеосвязи — в том случае, если такой сервис понадобится. Оплата происходит только за те часы, которые были использованы. Если время не использовано — оплаты, соответственно, нет», — пояснила вице-губернатор Ирина Потехина, курирующая сферу образования.

Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не рекомендовало властям города переводить все школы на «дистант», поскольку это может привести к неконтролируемым нежелательным контактам школьников и способствовать заражению коронавирусом.

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Напомним, в Петербурге продолжается очное обучение в школах, однако родители имеют право перевести ребенка на смешанное обучение, когда усвоение нового материала происходит дома, с помощью интернет-уроков и других дистанционных технологий, а аттестация знаний — в школе.

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