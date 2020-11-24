Чебоксары, , 06:42 — REGNUM В Чувашии предстоящая неделя будет тёплой и снежной. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, в республике местами ожидается слабая оттепель, в том числе в Чебоксарах прогнозируется нулевая температура.

По расчётам Гидрометцентра, за несколько дней может выпасть до 18 мм осадков, что составляет 40% месячной нормы. Наиболее сильные снегопады прогнозируются 25 ноября, когда установит безветренная погода, и в ночь с 27 на 28 ноября.

27 ноября ожидается метель и ветреная погода, которая продержится до 30 ноября. Затем, по предварительным расчётам, осадки прекратятся и начнется новая волна похолодания с понижением температура воздуха до — 15 градусов мороза.