Кемерово, , 06:35 — REGNUM На площади Советов в Кемерове начали монтировать хоккейную коробку. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Её площадь составит 800 кв. метров. Работы выполняют специалисты стадиона «Химик».

Уточняется, что в дневное и вечернее время будет организован прокат коньков. Хоккейная коробка будет доступна для горожан круглосуточно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемерове на площади Советов 16 ноября начали устанавливать новогоднюю ель. Её высота с основанием и макушкой составит около 25 метров.

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