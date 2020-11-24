Москва, , 06:35 — REGNUM Контроль за соблюдением мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в России необходимо усилить, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по противодействию распространения SARS-CoV-2 в РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

«Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях», — сказала Главный государственный санитарный врач страны.

Она подчеркнула, что ограничения по борьбе с инфекцией введены в подавляющем большинстве российских регионов. Среди них обязательное ношение масок в общественных местах.

Кроме того, в ряде регионов введен запрет на проведение массовых мероприятий и оказание услуг с 23:00 до 06:00 для предприятий общепита. Также увеличился список субъектов РФ, где действуют ограничения для лиц из группы риска по заболеваемости COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Анна Попова завила, что в Роспотребнадзоре считают сделать обязательными для организаций рекомендации по профилактике SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Рекомендации бизнесу по COVID-19 в России станут обязательными к исполнению