Абакан, , 06:32 — REGNUM Скончавшегося 23 ноября заместителя генерального директора Российских железных дорог (РЖД) Виктора Зимина, с 2009 по 2018 годы руководившего Хакасией, похоронят в Красноярском крае рядом с родителями. Об этом глава Аскизского района Хакасии Абрек Челтыгмашев 24 ноября сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

«Похоронят Виктора Михайловича в Красноярском крае рядом с его родителями. Похороны пройдут в среду», — написал Челтыгмашев. Церемония прощания с Зиминым пройдёт в Москве на Троекуровском кладбище.

Напомним, Виктор Зимин был госпитализирован в августе после того, как у него в ходе рабочей поездки на Дальний Восток был выявлен коронавирус, и находился на лечении в Москве.

Зимин родился 23 августа 1962 года в Краснотуранском районе Красноярского края. Окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум в 1981 году, а в 2007 году — Томский государственный архитектурно-строительный университет. В 2013 году был вновь избран главой Хакасии, а в 2018 году снял свою кандидатуру с выборов перед вторым туром.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования родным и близким Виктора Зимина.

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