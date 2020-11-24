Москва, , 06:28 — REGNUM Среди всех симптомов заболевания COVID-19 самым грозным является одышка в сочетании с другими симптомами, заявила 24 ноября журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки», — сказала эксперт.

По словам Пшеничной, в случае появления такого опасного сочетания следует немедленно обращаться к врачу. Вместе с тем, объяснила она, одышка в комбинации с другими симптомами может появляться при других заболеваниях.

Ранее эксперт сообщала, что ключевым фактором заразности пациента с коронавирусом является высокий уровень выделения SARS-CoV-2 из верхних дыхательных путей.

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