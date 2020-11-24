Кемерово, , 06:28 — REGNUM Требования новокузнецких перевозчиков о возврате старых маршрутов и возможности перевозить пассажиров автобусами ПАЗ, будут рассмотрены в оперативном порядке. Об этом сообщила мэрия города.

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«Подготовленные документы были переданы в юридическую службу управления по транспорту и связи Новокузнецка, — уточнили в горадминистрации. — В течение суток все документы будут изучены и в оперативном порядке рассмотрены».

Напомним, что пятилетний договор с данными перевозчиками закончился 17 ноября. Ранее был объявлен открытый конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне жители и перевозчики Новокузнецка, недовольные транспортной реформой, собрались возле администрации города. К центральному входу подошли около 80−90 человек.

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