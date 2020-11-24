Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:20 — REGNUM В Новокузнецке из-за антициклона и безветренной погоды, а также в связи с понижением температуры объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий для предприятий. Он будет действовать до 18:00 (время местное) сегодня, 24 ноября. Сделано это для снижения нагрузки на окружающую среду, заявили в администрации города.

«Предприятия, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух», — подчеркнули в мэрии.

Контролирующие органы, в свою очередь, назначили проверку выполнения предприятиями указанных мер.