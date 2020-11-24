Барнаул, , 06:16 — REGNUM Рейтинг престижности профессий сервиса по поиску работы HeadHunter корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин:

«Подобные исследования — это лишь исследования, которые дают информацию к размышлению. Но вот мои наблюдения: в том числе судя по моему дому, есть две тенденции. Первое — молодежь не столько выбирает профессию, сколько место жизни. И поэтому наблюдается тенденция оттока молодежи в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург и далее в Германию.

Вторая тенденция — это приоритет среди молодежи и особенно среди родителей, чтобы молодой человек служил и обрел «погоны». Мне, как правозащитнику в сфере защиты прав пациентов, пришлось помогать одному допризывнику, которого браковали по медицинским показаниям. А молодой человек видел себя только на контрактной службе».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее РИА Новости обнародовало итоги исследования HeadHunter, согласно которому топ самых престижных профессий возглавили программисты. Далее следует директор и топ-менеджер (13%). Тройку лидеров замыкают президент, инженер и врач (каждый по 4%).