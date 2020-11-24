Красноярск, , 06:08 — REGNUM На двух этажах Центра нейрореабилитации Федерального Сибирского научно-клинического центра в Красноярском крае доволнительно развернули ещё 100 коек для инфекционных пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве региона.

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Уточняется, что здесь будут лечить пациентов со средней степенью тяжести. Сюда же будут перенаправляться больные из базового инфекционного госпиталя на долечивание.

«Такое перераспределение больных позволяет иметь места в основном стационаре для оказания медицинской помощи пациентам с тяжёлым течением болезни», — подчеркнули в минздраве.

Для работы здесь сформированы основные и резервные бригады, на помощь придут и студенты медицинского университета и медицинского колледжа — в качестве среднего и младшего медицинского персонала.