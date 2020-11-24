Новосибирск, , 05:55 — REGNUM В Новосибирской области бесплатные лекарства для лечения пациентов с коронавирусом получили все поликлиники. Медикаменты для лечения на дому доставлены во все районы региона. Об этом заявили в областном министерстве здравоохранения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Пациенты, которые имеют признаки новой коронавирусной инфекции, вызывают ковидную бригаду. Врач осматривает пациента и назначает курс лечения, если у больного лёгкая и средняя форма заболевания. Тяжёлых пациентов мы направляем в стационар, они лечатся в стационаре», — объяснила порядок заведующая терапевтическим отделением поликлиники новосибирский госпиталь ветеранов войн №3 Татьяна Атрошенко.

В минздраве уточнили, что лекарственные препараты начали поступать в Новосибирскую область на прошлой неделе. Из федерального бюджета на закупку медикаментов регион получил 105 млн рублей.