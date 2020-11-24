Лондон, , 05:32 — REGNUM Пребывающие из ряда стран в Великобританию могут освобождаться от прохождения карантина уже через пять дней изоляции в случае отрицательного теста на SARS-CoV-2, сообщается на сайте британского правительства.

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Решение вступит в силу с 15 декабря. Речь идет о государствах, имеющих высокую заболеваемость COVID-19 и отсутствующих в списке стран, которым Лондон предоставил «туристический коридор». России также нет в этом перечне.

Ранее пребывающие были обязаны проходить 14-дневную изоляцию после въезда в Великобританию вне зависимости от результатов анализов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что на территории английских графств со 2 декабря будет отменен режим общенационального карантина, который действует с 5 ноября.

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