Биробиджан, , 05:20 — REGNUM В Еврейской автономной области состоялось торжественное открытие центра управления регионом (ЦУР). Власти возлагают на новую систему большие надежды в вопросах оперативного и незамедлительного решения актуальных проблем жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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«Специалисты, которые будут работать в Центре управления регионом, будут заниматься сбором информации из средств массовой информации, мессенджеров. Этот офис станет прежде всего координационным центром, специалисты которого будут заниматься аналитикой, работать с обращениями граждан и передавать информацию в профильные управления областного правительства для оперативного решения возникающих у людей вопросов», — пояснил руководитель ЦУР Еврейской АО Максим Охрименко.

По масштабам и значимости открытие ЦУР в Еврейской АО сравнили с созданием сети МФЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 23 ноября открылся Центр управления регионом (ЦУР), в котором специалисты будут собирать, анализировать и отрабатывать жалобы и сообщения от населения, поступающие через открытые источники в интернете. Также ЦУР объединит все цифровые платформы, через которые люди могут подавать свои обращения.