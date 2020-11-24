Магадан, Магаданская область, , 05:22 — REGNUM В Магадане запущен Центр управления регионом (ЦУР), который займётся сбором и анализом обращений, жалоб и предложений жителей в различные ведомства и госучреждения через традиционные каналы, социальные сети и мессенджеры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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По словам вице-губернатора Колымы Андрея Колядина, основной эффект от деятельности ЦУР — повышение уровня и качества обратной связи с гражданами. Жители смогут не только вести диалог с властью, но и принимать активное участие в решении проблем региона.

«В настоящий момент система должна решить очень простую задачу — если человеку плохо и он обратился к власти, власть должна не просто ответить, а устранить эти причины. Эту самую главную задачу должны выполнить ЦУРы», — пояснил Колядин.

Руководителем ЦУРа Магаданской области назначен Павел Береговой.

«Концепция ЦУРа — «Знаем — решаем — предотвращаем — информируем» — предельно проста и понятна жителям», — сказал Береговой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 23 ноября открылся Центр управления регионом (ЦУР), в котором специалисты будут собирать, анализировать и отрабатывать жалобы и сообщения от населения, поступающие через открытые источники в интернете.