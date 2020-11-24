Хабаровск, , 05:12 — REGNUM В Хабаровске 23 ноября открылся Центр управления регионом (ЦУР), в котором специалисты будут собирать, анализировать и отрабатывать жалобы и сообщения от населения, поступающие через открытые источники в интернете. Также ЦУР объединит все цифровые платформы, через которые люди могут подавать свои обращения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В Хабаровском крае выстроена система «Инцидент Менеджмент», ежедневно она мониторит и обрабатывает сотни обращений жителей по вопросам оказания медицинской помощи, образования, социальной защиты, предоставления услуг ЖКХ, состояния дорог и так далее. Все эти запросы оперативно направляются в профильные министерства и ведомства для дальнейшей работы. Задача Центра управления регионом выстроить коммуникацию таким образом, чтобы максимально сократить время отработки обращения с момента его подачи до решения вопроса.

«Современные технологии помогут не только молниеносно реагировать на вопросы людей, но и, например, выявить проблемы, над решением которых необходимо работать правительству региона или главам муниципалитетов. Частные житейские вопросы порой помогают вскрыть целые пласты проблем, обнаружить системные ошибки», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области по поручению президента РФ Владимира Путина начал работать Центр управления регионом (ЦУР). Уже появился рейтинг проблем, которые более всего волнуют жителей региона.