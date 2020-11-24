Москва, , 05:15 — REGNUM Во вторник, 24 ноября, в Москве будет облачно, небольшие осадки, местами гололедица. Температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 25 ноября в Москве также будут небольшие осадки. Температура воздуха 0… +2 °C.

Ветер юго-западный, западный (ночью северо-западный) 5−10 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 2… +3 °C днём и — 3… +2 °C ночью. Небольшие осадки, гололедица.

В среду, 25 ноября, днём в столице ожидается 0… +2 °C. По области — 3… +2 °C. Ночью в регионе ожидается — 5… 0 °C. Местами небольшой снег, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, обширный циклон принесёт в Петербург, уже приготовившийся к зиме, атлантическое тепло и влажность.

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