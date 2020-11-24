Бразилиа, , 05:07 — REGNUM Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Бразилии достигло 6 087 608. При этом за сутки выявили 16 207 фактов инфицирования, сообщает на своем сайте бразильский минздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Также за 24 часа медицинские службы страны подтвердили смерть 302 пациентов от осложнений при COVID-19. С начала наблюдений за распространением инфекции в Бразилии зарегистрировали 169 485 умерших от последствий этого заболевания.

Однако 5 445 095 человек в стране переболели и выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября, по сведениям университета Джонса Хопкинса, в мире число зафиксированных выявленных случаев SARS-CoV-2 превысило 59 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: С начала пандемии в мире заразились коронавирусом более 59 млн человек