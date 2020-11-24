Пекин, , 05:01 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано 15 человек, переболевших COVID-19, сообщает 24 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в больницах Поднебесной остается еще 322 человека с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Все они получают необходимую помощь, включая шестерых человек, которые находятся в тяжелом состоянии.

Общее число заболевших в Китае с начала эпидемии достигло 86 464 человек, из которых 81 508 выздоровели, еще 4634 человека скончались.