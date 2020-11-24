Кемерово, , 04:44 — REGNUM Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Кемеровской области в январе — сентябре текущего года составила 42 260 рублей. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Выше других зарплата у тех, кто занимается добычей полезных ископаемых — 59 014 рублей, меньше всех зарабатывают те, кто задействован в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания — 20 854 рубля.

За это же время среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Сибирском федеральном округе составила 42 623 рубля.

Новосибирскстат уточняет, что более высокий уровень зарплаты зарегистрирован в Красноярском крае (52649 рублей), Иркутской (48 329 рублей) и Томской (46 644 рубля) областях. Это «во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента».

Кемеровская область по показателю находится на пятом месте среди сибирских регионов. При этом Новосибирская область оказалась на седьмом месте.

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