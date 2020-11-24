Южно-Сахалинск, , 04:36 — REGNUM На Сахалине за последние сутки выявили 122 новых случая заражения коронавирусом, днём ранее — 119, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства области.

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За последние 24 часа выписаны с выздоровлением 89 человек. Ещё 3210 носителей коронавируса проходят лечение.

За весь период пандемии в островном регионе заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 10 537 человек, полностью излечились 7321 житель. Скончались от COVID-19 6 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за последнюю неделю заражение коронавирусом подтвердилось у 201 человека, справились с болезнь 276 жителей, один человек скончался от COVID-19.