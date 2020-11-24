Новосибирск, , 04:35 — REGNUM Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников новосибирских организаций в январе — сентябре 2020 года составила 39 681 рубль. Для сравнения, в Сибирском федеральном округе —42 623 рубля. Таковы данные Новосибирскстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Больше других зарабатывают новосибирцы, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью — 72 230 рублей, меньше всех — сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (21 255 рублей).

По данным Новосибирскстата, среди сибирских регионов более высокий уровень зарплаты зарегистрирован в Красноярском крае (52649 рублей), Иркутской (48 329 рублей) и Томской (46 644 рубля) областях.

Это, подчёркивает Новосибирскстат, во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Новосибирская область оказалась на седьмом месте по данному показателю.