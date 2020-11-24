Биробиджан, , 04:29 — REGNUM В Еврейской автономной области за последнюю неделю заражение коронавирусом подтвердилось у 201 человека, справились с болезнь 276 жителей, один человек скончался от COVID-19, сообщает корреспонденту ИА REGNUM на основании данных регионального оперативного штаба.

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За весь период пандемии в ЕАО выявили 2788 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 1702 человека. Скончались от COVID-19 48 жителей области.

В двух ковидных госпиталях проходят лечение 157 пациентов с коронавирусом. Ещё 881 носитель коронавируса лечится на дому. Из 310 специально созданных для лечения коронавирусных пациентов коек заняты 219 (70,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее неблагополучные показатели по заболеваемости коронавирусом отмечены в Республике Карелия, в Республике Алтай, в Ямало-Ненецком автономном округе и в Санкт-Петербурге, заявила 23 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.