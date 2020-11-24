Петропавловск-Камчатский, , 04:39 — REGNUM На вулкане Ключевской на Камчатке 24 ноября зафиксирован парогазовой выброс на высоту до 5,5 км. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

«Продолжается умеренное эксплозивно-эффузивное извержение вулкана. По спутниковым данным, парогазовый шлейф с некоторым количеством пепла протянулся на 100 км севернее вулкана», — говорится в сообщении.

По последним данным, высота вулканического облака составляет 16 400−18 040 футов (5000−5500 м). Наблюдателями отмечается, что в любое время могут произойти «взрывы пепла на высоте 19 700−23 000 футов (7-8 км) над уровнем моря», что может повлиять на низколетящие самолёты. В связи с этим для Ключевского был установлен оранжевый код авиационной опасности.

Напомним, что вулкан Ключевская сопка, расположенный в 30 километрах от посёлка Ключи и в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Его высота 4800 метров.

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