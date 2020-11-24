Пекин, , 04:16 — REGNUM Китай ужесточил контроль над платформами онлайн-стриминга, потребовав внедрения регистрации пользователей под их реальными именами, дабы препятствовать неправомерным действиям со стороны хостов в отношение несовершеннолетних пользователей, сообщает агентство Синьхуа.

Прямые трансляции теперь должны быть четко классифицированы, основываясь на их содержании, будь то музыка, танцы, пение, фитнес или игры, среди прочих категорий, говорится в циркуляре, выпущенному 23 ноября Национальной администрацией телевидения и радио КНР.

Платформы прямого вещания должны ограничить объем денежных средств (донатов), которые жертвуют хостерам обычные пользователи, а также запретить несовершеннолетним пользователям платить деньги, говорится в нем.

Платформы также обязаны принимать ограничительные меры в отношении студий и хостингов, вовлеченных в нежелательную практику.