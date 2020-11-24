Хух-Хото, Китай, 24 ноября 2020, 04:11 — REGNUM Более 5000 жителей Внутренней Монголии на севере Китая пострадали от затяжных метелей с конца прошлой недели, сообщает 23 ноября агентство Синьхуа.
По данным местных властей автономного района Внутренней Монголии, мощные снегопады накрыли 18 уездов и аймаков городов Тунляо и Чифэн, а также хошуна Шилин-Гол. В некоторых районов насыпало сугробы глубиной до 43,2 мм, сообщает местный метеорологический департамент.
Метели нанесли прямой экономический ущерб в размере 17,68 млн юаней ($2,68 млн), сообщило местное управление по чрезвычайным ситуациям.