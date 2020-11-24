Петропавловск-Камчатский, , 04:11 — REGNUM На Камчатке наблюдается рост числа выявленных за сутки носителей коронавируса. За последние 24 часа заражение лабораторно подтвердилось у 65 человек, днём ранее — у 60, сообщает корреспонденту ИА REGNUM на основании данных регионального оперативного штаба.

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За весь период пандемии в крае выявили 7200 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 4765 человек, за последние сутки с болезнью справились 27 жителей. По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, на Камчатке от COVID-19 скончались 70 человек.

Ещё 32 пациента с подтверждённым заражением коронавирусом направлены на лечение в стационары, всего в госпиталях находятся 488 человек. Из 680 специально созданных коек свободными остаются 192. Пневмонией болеют 305 пациентов с коронавирусом.

На Камчатке провели уже более 200 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее неблагополучные показатели по заболеваемости коронавирусом отмечены в Республике Карелия, в Республике Алтай, в Ямало-Ненецком автономном округе и в Санкт-Петербурге, заявила 23 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.