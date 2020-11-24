Пекин, , 04:07 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 20 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 24 ноября агентство Синьхуа.

Общее число таких прибывших из-за рубежа заболевших в Китае достигло 3804 с начала эпидемии. По четыре новых «импортных» случая пришлись на Фуцзянь и Гуандун, по три — на Шанхай и Сычуань, по два — на Цзянсу и Шэньси и по одному — на Внутреннюю Монголию и Хэнань, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Среди всех импортированных случаев заболевания, 3501 человек был выписан из больниц Китая после выздоровления, в то время как 303 человека продолжают получать медицинскую помощь.