Шанхай, Китай, , 04:04 — REGNUM В Шанхае выявлен один новый подтвержденный случай COVID-19, сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения, передает агентство Синьхуа.

Мужчина по фамилии Чжан возраста 36 лет сдал положительный тест на новый коронавирус после того, как был проведен скрининг 17 719 сотрудников Международного аэропорта «Пудун» в Шанхае.

Чжан был сотрудником шанхайского отделения грузоперевозчика FedEx China, который работал в грузовой зоне аэропорта. Его жилой комплекс в новом районе Пудун был классифицирован как район среднего риска по COVID-19.

Местные власти установили 17 человек, находившихся в тесном контакте с больных, все они находятся на карантине и сдают анализы на COVID-19.

Напомним, что 20 ноября в Шанхае вновь вспыхнули местные случаи заболевания COVID-19. Тогда у инспектора службы безопасности грузов аэропорта Шанхайского международного аэропорта Пудун и его жены, а также медсестры больницы был выявлен COVID-19.