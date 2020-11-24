Цзинань, Китай, , 03:58 — REGNUM Продолжающиеся ливни в столице провинции Шаньдун на востоке Китая городе Цзинань ослабили засуху на источнике Баоту — знаменитом туристическом месте, сообщает агентство Синьхуа.

Уровень грунтовых вод источника, который в основном зависит от осадков, поднялся с 27,9 метра 17 ноября до 27,98 метра 20 ноября благодаря дождю, сообщает муниципальное бюро вопросов воды.

Источник Баоту, как известно, является самым красивым из 72 известных источников в города. Цзинань также называют китайским «городом источников» из-за того, что здесь можно наблюдать сразу три источника, которые бьют водой в воздух.

Ожидается, что уровень воды в роднике продолжит расти, так как в ближайшие дни прогнозируется еще больше дождя и снега, сообщили в бюро. Источник Баоту начал испытывать сезонные проблемы в начале 1970-х годов, пересохнув однажды на 926 дней.

В июне уровень грунтовых вод источника опустился ниже красной линии на 27,6 метра, что является самым высоким уровнем опасности в трехуровневой системе предупреждения. Засуха продолжалась более 20 дней.