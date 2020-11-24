Владивосток, , 03:58 — REGNUM Глава Владивостока Олег Гуменюк на своей странице в Instagram сообщил, что вылечился от COVID-19 и готов к активной работе. А проблем в городе достаточно — ликвидация последствий ледяного циклона продолжается.

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«Многие специалисты городских служб, сетевых компаний, администрации города, не исключая меня, в эти дни работают в круглосуточном режиме.

P.S. Тест на ковид у меня — отрицательный, а силы и здоровье полностью восстановлю на работе», — написал Олег Гуменюк.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Гуменюк попал 9 ноября в больницу с подозрением на заражение коронавирусом.