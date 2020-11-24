Пекин, , 03:51 — REGNUM Качество воздуха и воды в Китае улучшилось за прошедшие 10 месяцев, говорится в отчете Министерства экологии и окружающей среды Китая, сообщает агентство Синьхуа.

В докладе отмечается, что 81,8% поверхностных вод имели качество воды от первого до третьего класса, то есть хорошего качества за указанный период, что на 6,4 процентных пункта больше, чем за аналогичный период годом ранее. В то же самое время, к пятому классу качества относилось на 2,4 процентных пункта ниже воды, что на 0,8% меньше в годовом исчислении.

Качество поверхностных вод в Китае делится на пять классов, причем первый класс является лучшим. Что касается крупных рек, включая Янцзы и Хуанхэ, 86,7% вод были отнесены к I—III классу в октябре, что на 6,4 процентных пункта выше в годовом исчислении, и лишь 0,4% — к классу V, что на 1,7 процентных пункта ниже в годовом исчислении.

Процент дней с хорошим качеством воздуха составил 87,7 в 337 городах уровня округов и выше с января по октябрь текущего года, что на 5,5 процентных пункта выше в годовом исчислении. Средняя концентрация PM2.5 (атмосферных твердых частиц) составила 30 микрограммов на кубический метр в период с января по октябрь, что на 11,8%меньше, в годовом исчислении.

Города Хайкоу в провинции Хайнань, Лхаса в Тибетском автономном районе и Чжухай в провинции Гуандун вошли в первую тройку по качеству воздуха за последние 10 месяцев.