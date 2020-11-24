Красноярск, , 02:52 — REGNUM Ещё один — пятый ресторан сети быстрого питания «Макдоналдс» был открыт в Красноярске. Об этом 23 ноября сообщает региональный портал Newslab.ru.

Новый ресторан был открыт в центре города, на Предмостной площади, в помещении, освободившемся после закрытия предпоследнего в городе ресторана сети Big Yorker. Это первый правобережный ресторан американского бренда.

Первый ресторан сети «Макдоналдс» горожане в конце 2018 года увидели в самом центре города, на Театральной площади. После этого были открыты рестораны на улицах Молокова, Волочаевской и Партизана Железняка.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2020 года во Владивостоке и Хабаровске откроется сеть ресторанов быстрого питания McDonald's.

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