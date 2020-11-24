Лондон, , 02:25 — REGNUM Жесткий карантин в Англии, который был объявлен 5 ноября из-за нового коронавируса, завершится 2 декабря, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в британском парламенте, сообщается на сайте законодательного органа.

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Он подчеркнул, что вместо указанного режима в английские графства вернется трехступенчатая система локальных ограничений, действовавших в октябре.

Власти других частей Великобритании — Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, на территории которых также действует общенациональный карантин, должны принять самостоятельные решения об изменении ограничительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Борис Джонсон заявил, что вакцинация от коронавируса для жителей Великобритании будет проходить добровольно.

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