Лондон, , 02:12 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II одобрила производство джина на основе трав, выращенных в поместье Сандрингем на востоке Англии, сообщает газета The Daily Mail.

Крепкий алкогольный напиток с названием «Праздничный джин из Сандрингема» («Sundringam Celebration Gin») начала разливать компания Whatahoot в Норфолке. Стоимость бутылки объемом 0,5 литров составляет 50 фунтов стерлингов (около $66,6). В настоящее время купить напиток можно только через интернет на сайте поместья Сандрингем. После снятия карантина в Соединенном Королевстве его можно будет приобрести и в сувенирной лавке у самого дворца.

Сами производители отрекомендовывают джин как «замечательный подарок на Рождество». Они заверяют, что напиток обладает насыщенным вкусом с характерными для джина тонами можжевельника и цитрусовых, в которых также присутствует и аромат мирта и хурмы.

Газета отмечает, что это уже третий алкогольный напиток, выпускаемый правящей династией Великобритании. Летом королевская семья начала выпуск «Джина из Букингемского дворца», а позднее принц Уэльский Чарльз запустил производство джина Highgrove.