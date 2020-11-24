Бейрут, , 02:06 — REGNUM Вакцинация жителей Ливана от нового коронавируса должна начаться с середины февраля следующего года, заявил исполняющий обязанности ливанского министра здравоохранения Хамад Хасан в интервью телеканалу Al Jadeed.

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По его словам, для этого необходимо, чтобы американская фармкомпания Pfizer успела зарегистрировать свой препарат до указанного срока. Хасан отметил, что власти Ливана собираются привить 15% граждан в рамках первого этапа вакцинации. В их число должны войти лица из зоны риска.

Чиновник также рассказал, что в Ливане рассчитывают на другую вакцину — созданную американской фирмой Moderna. Ее главой является Стефан Бансель, имеющий ливанское происхождение. Препаратом этой организации могут привить до 20% населения.

Финансирование вакцинации будет осуществляться на кредитные средства, предоставленные Всемирным банком.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 30 ноября в Ливане введен общенациональный карантин из-за ситуации с коронавирусом. В стране действует комендантский час, закрыты торговые центры, предприятия общепита, спортзалы, музеи и кинотеатры. Кроме того, ливанские власти ограничили работу общественного транспорта.

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