Красноярск, , 02:22 — REGNUM Во вторник, 24 ноября, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой кратковременный снег, температура воздуха — 9… — 7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было — 5 °C.

Ночью с 24 на 25 ноября ожидается до — 13 °C. Без осадков.

Скорость восточного, северо-восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 752 мм рт. ст.

В среду, 25 ноября, в Красноярске до — 10 °C днём и около — 17 °C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

В четверг, 26 ноября, в Красноярске ожидается до — 11 °C днём. Ночью — до — 18 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 24 ноября в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах сохранится гололедица. На юге Таймырского муниципального района ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, метель.