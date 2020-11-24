Сантьяго, , 01:59 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 1440 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 542 080. Также за 23 ноября в стране скончались еще 37 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили жертвами осложнений COVID-19 стали 15 106 человек.

Отмечается, что в Чили уже выписаны с выздоровлением 517 524 пациента. В настоящее время 704 человека получают лечение в палатах интенсивной терапии. Среди них 544 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и еще 76 находятся в критическом состоянии.