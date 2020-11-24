Тегеран, , 07:53 — REGNUM 23 ноября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 453 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 45 255. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Садат Лари отметила, что с учётом 453 новых жертв их общее число по стране возросло до 45 255. «За последние 24 часа было обнаружено около 12 460 новых случаев заражения вирусом, около 2744 человек госпитализированы», — подчеркнула она.

По словам Лари, 610 406 пациентов из общего числа 866 821 выздоровели или были выписаны из больниц. «Еще около 5812 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что до сих пор в Иране было проведено 5 828 307 обследований на выявление случаев заражения.