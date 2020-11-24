Прага, , 01:24 — REGNUM Вакцину от коронавируса нового типа для 5,5 млн граждан Чехии планирует закупить за €75,5 млн чешское правительство, заявил министр здравоохранения страны Ян Блатный в ходе брифинга.

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По его словам, эти планы должны быть реализованы до конца 2020 года и с января следующего года начнется вакцинация населения республики. Первыми вакцину получат медики, лица с хроническими заболеваниями и пожилые люди.

Блатный отметил, что в случае необходимости Чехия сможет закупить дополнительную партию препарата. Средства на его приобретение выделяются Еврокомиссией в рамках проекта централизованного снабжения стран ЕС вакциной от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября медицинский центр Casmu в Уругвае объявил о намерении приобрести 1,5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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