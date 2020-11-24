Вашингтон, , 00:56 — REGNUM Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире превысило 59 миллионов. Об этом 24 ноября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 00:45 мск в мире было выявлено 59 004 131 заразившийся SARS-CoV-2. Число умерших среди пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 1 393 736 человек.

В наибольшей степени от коронавируса пострадали США (12 349 443 заразившихся, 257 274 умерших), Индия (9 139 865, 133 738) и Бразилия (6 071 401, 169 183).

Как сообщало ИА REGNUM, количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 во всём мире за минувшие сутки превысило 604 тыс.

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