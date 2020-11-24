Нейпьидо, , 00:44 — REGNUM В Мьянме общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 80 тысяч, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Сообщается, что за 23 ноября в Мьянме выявили 1259 зараженных SARS-CoV-2. Таким образом, всего с начала пандемии на территории страны подтвердили 80 505 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Также в Мьянме за минувшие сутки скончались еще 26 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в стране выросло до 1765 человек. При этом 59 888 пациентов смогли справиться с болезнью и были выписаны из медучреждений с выздоровлением.