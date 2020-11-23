Мадрид, , 23:58 — REGNUM Король Испании Филипп VI ушёл на десятидневный карантин после контакта с инфицированным коронавирусом, передаёт газета El Pais.

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По сообщению издания, король контактировал с человеком, у которого диагностировали коронавирус, в минувшее воскресенье, 22 ноября.

Напомним, Испания в настоящее время занимает второе место среди стран Западной Европы по распространению коронавируса. Всего на территории страны выявлено около 1,5 миллиона инфицированных.

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