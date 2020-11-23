Тирана, , 23:34 — REGNUM В понедельник, 23 ноября, в результате исследования 2 352 образцов в Албании выявили ещё 795 случаев заражения коронавирусом. 388 пациентов были признаны излечившимися

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании был выявлен 33 556 случаев заражения коронавирусом. 16 230 человек уже излечились от COVID-19. 716 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 17 пациентов с COVID-19, что стало новым «антирекордом». Лечение от COVID-19 проходят 16 610 человек, из них 8 463 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 449 пациентов.

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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