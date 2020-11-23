Женева, Швейцария, , 22:38 — REGNUM Несколько вакцин от коронавируса в миреразрабатываются в форме спрея для носа. Об этом рассказала 23 ноября главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

«Оральной вакцины от COVID-19 на сегодняшний день не существует. Пока все они выпускаются в форме инъекций. В разработке находится несколько вакцин в виде назальных спреев», — сообщила она журналистам.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что все разрабатываемые в стране вакцины от коронавируса будут включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.