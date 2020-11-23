Париж, , 23:33 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 49 232 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 501 пациента. Об этом в понедельник, 23 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 12 898 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,144 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября премьер-министр ФранцииЖан Кастексзаявил, что до конца декабря правительство лишь частично ослабит «антикоронавирусные» ограничения, опасаясь резкого роста заболеваемости вирусом SARS-Cov-2 в период рождественских праздников.