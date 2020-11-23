Москва, , 22:15 — REGNUM Либерализация отношения к наркомании и легализация употребления наркотиков являются угрозой для национальной безопасности России, сообщается в Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, утвержденной 23 ноября указом президента РФ Владимира Путина.

В частности, угрозами для национальной безопасности признаны «попытки дестабилизации международной системы контроля за оборотом наркотиков в части, касающейся ее либерализации и легализации наркотиков в нарушение международных нормативных правовых актов о наркотических средствах и психотропных веществах и противодействии их незаконному обороту».

Кроме того, «расширение глобального рынка наркотиков вследствие легализации использования каннабиса в рекреационных целях», использование различных финансовых инструментов для легализации доходов от наркоторговли и применение и способов оплаты незаконно приобретаемых наркотиков также причислены к угрозам нацбезопасности РФ.

Как сообщало, 23 ноября президент России утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года.

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