Североморск, Мурманская область, , 22:05 — REGNUM Строительство многофункционального медцентра в Североморске вошло в завершающую стадию. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Мурманской области, учреждении на 100 койко-мест будут лечить, в том числе, пациентов с коронавирусом.

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В настоящее время в здании идет чистовая отделка помещений, а также монтаж системы вентиляции и медицинских газов и благоустройство территории. Одновременно с этим начата поставка медицинского оборудования и техники.

В составе нового медучреждения будут развернуты приемное и инфекционные отделения, лабораторное отделение с кабинетами иммуноферментного и химико-токсикологического анализа, эндоскопический кабинет, рентгенодиагностики и ультразвуковой диагностики.

Строительство многофункционального медицинского центра ведет Миноброны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Мурманской области выявили у 278 человек.